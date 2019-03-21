أخبار مصر | نقيب الصحفيين: لنا 11 مليون جنيه مديونيات من دمغة المؤسسات القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين: لنا 11 مليون جنيه مديونيات من دمغة المؤسسات القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن الدمغة المفروضة على الصحف مُطلقة بقانون النقابة، ويحددها المجلس، مؤكدًا أن أعلى مبلغ للدمغة تسدده مؤسستي الأهرام والأخبار بقيمة 50 ألف جنيه سنويًا، لافتٌا إلى أن مجلس النقابة جمع جزء من متأخرات هذه الدمغة خلال عام 2013، وبلغت مديونياتها الآن 11 مليون جنيه.

وأضاف في تصريحات لمحرري نقابة الصحفيين، أن ما تحدث عنه في برنامج الانتخابي، هو رسم للنقابة على إعلانات الصحيفة والمواقع والوكالات، مما يدر دخلًا إضافيًا للنقابة، يصل إلى عشرات الملايين، ولكنه يحتاج إلى مادة قانونية وتعديل تشريعي إما بقانون الضرائب أو قانون النقابة.

وتابع: "هذا الاقتراح يُطبق لأول مرة، وسيكون من أول الأمور التي سنبحثها بعد الانعقاد".

وفيما يخص قانون النقابة، أكد "رشوان" أنه لا يوجد داعي للاستعجال إلا عندما يطرح المجلس أن نبدأ في المناقشة داخل ورش عمل متخصصة دون عرضه على أي جهة خارج النقابة.

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وكان وصل اليوم، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إلى مكتبه الجديد، بعد فوزه بمقعد نقيب الصحفيين، وذلك في أول زيارة له بعد إعلان فوزه بالانتخابات.

وكانت عقدت نقابة الصحفيين، الجمعة الماضية، انتخابات التجديد النصفي، واختارت نقيبًا جديدًا ونصف أعضاء المجلس.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، عن فوز الكاتب الصحفي ضياء رشوان بمقعد النقيب، وذلك خلفًا للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، بعدد أصوات 2810 صوت، على رفعت رشاد منافسه الأول، الذي حصل على 1585 صوت، بنسبة 61.25%.

وبلغ إجمالي الحضور 4823 عضو، وبلغ إجمالي الأصوات الباطلة 235 صوت، والأصوات الصحيحة 4588.