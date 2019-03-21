في عيد الأم.. هدايا السكة الحديد لمحو آلام محطة مصر

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توزيع الورود في محطة مصر بمناسبة عيد الأم
مبادرة جديدة اتخذتها هيئة السكة الحديد، لمحو آلام الكارثة الأليمة التي شهدتها محطة مصر، منذ نحو 3 أسابيع، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين، بعد انفجار جرار قطار بعد اصطدامه رصيف نمرة 6، إذ قام العاملين في الهيئة بتوزيع الورود والحلوى والشيكولاته على ركاب محطة مصر، بمناسبة عيد الأم، حيث قام المهندس رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة بتوزيع الورود والبون بونى على الركاب أثناء دخولهم المحطة وعلى الأرصفة وداخل القطارات.
وقال رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، إن القيادة السياسية والحكومة ووزير النقل يسعون لراحة المواطنين، مشير إلى أن السكة الحديد حضرت مفاجأة للركاب، بمناسبة عيد الأم لمحو آلام حادثة محطة مصر. وأوضح أنه تم توزيع هداايا من منتجات الشركة بالإضافة إلى ورود وقطع حلوى وشيكولاتة على الركاب أثناء
وقال رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، إن القيادة السياسية والحكومة ووزير النقل يسعون لراحة المواطنين، مشير إلى أن السكة الحديد حضرت مفاجأة للركاب، بمناسبة عيد الأم لمحو آلام حادثة محطة مصر.
وأوضح أنه تم توزيع هداايا من منتجات الشركة بالإضافة إلى ورود وقطع حلوى وشيكولاتة على الركاب أثناء دخولهم المحطة وعلى الأرصفة وداخل القطارات، معلقا "نستهدف إسعاد السكة الحديدية، والخروج بعيدًا عن الحزن الذي عاشته السكة الحديد"، مختتما: "عايزين الناس تقولنا شكرا".
وأكد أن هيئة السكة الحديد، تعد خطة متكاملة للنهوض بمنظومة النظافة في محطة مصر، سواء داخل القطارات أو في المحطات.
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