شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع مستحقات أسرة مصري توفي في حادث بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث مستحقات المواطن المصري «خالد .ع.ع»، الذي توفي في حادث انقلب سيارته، فضلا عن متابعة حالة زميلة المصاب الذي كان معه بالسيارة.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار إلى يتابع حاليا بتعليمات من السفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو مستحقات أسرة المواطن المصري المتوفي «خالد .ع.ع»، الذي لقي حتفه في حادث طريق وقع في مدينة بولونيا الإيطالية، منوها إلى أنه من مواليد 17 سبتمبر 1989 محافظة الفيوم، وحاصل على دبلوم المدرسة الصناعية، وكان يعمل في مجال التشييد والبناء، موضحا أن السيارة التي كان يقودها بنفسه انقلبت وكان معه زميل مصري وهو «مصاب» حاليا.

ويتواصل مكتب التمثيل العمالي مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية لبحث مستحقات أسرة المواطن المتوفي، كما يتابع حاله المواطن المصاب.