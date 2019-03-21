شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مترو الأنفاق» يتفقد 6 محطات بالخط الثاني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، الخميس، 6 محطات بالخط الثاني لمترو الأنفاق وهي: (الشهداء- السادات- البحوث- جامعة القاهرة- الجيزة- المنيب)، لمتابعة سير العمل وحركة تشغيل القطارات.

وشملت الجولة تفقد جميع الأرصفة بالمحطات وتفقد وسائل السلامة والأمن الصناعى بالمحطات والقطارات من نقاط طفايات الحريق وخراطيم المياه المنتشرة على الأرصفة والصالات وداخل جميع المكاتب.

Advertisements

وقام «الفضالي» و«صبره» بتفقد جميع مكاتب صرف التذاكر ومتابعة إيراد الماكينات والتأكد من وجود الفكة اللازمة والتشديد على حسن معاملة الركاب، أيضاً تفقد جميع مكاتب النظار بالمحطات وتجربة نظم التواصل مع غرفة التحكم المركزى «CCP» عن طريق شبكة التليفونات الداخلية بالمكاتب، ومتابعة شاشات كاميرات المراقبة والتأكد من تغطية جميع المحطات (صالات- وأرصفة- وممرات- ومداخل ومخارج المحطات)، والمرور على دورات المياه بالمحطات والتأكد من نظافتها وصلاحيتها للاستخدام لجمهور الركاب، وتفقد جميع السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية وتفقدوا أجهزة الـ«X RAY» للكشف عن المفرقعات والمتواجدة بمداخل المحطات والتأكد من سلامتها جميعا وخلوها من أي أعطال.

«الفضالي وصبرة» يتفقدان 6 محطات بالخط الثانى للمترو

«الفضالي وصبرة» يتفقدان 6 محطات بالخط الثانى للمترو

«الفضالي وصبرة» يتفقدان 6 محطات بالخط الثانى للمترو

تأتى هذه الزيارة بناء على توجيهات المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتواجد القيادات خارج مكاتبهم وأن العمل سوف يكون على الأرصفة والمحطات بشكل مكثف ومفاجئ.

شارك بالزياره كلا من المهندس أشرف عبدالسلام مساعد رئيس الشركة للتشغيل بالخط الثاني، والمهندس السيد شماخ مساعد رئيس الشركة للصيانة المدنية وهندسة السكة، والمهندس محمد أشرف مساعد رئيس الشركة للسلامة والجودة، والمهندس إيهاب فهيم مساعد رئيس الشركة للتشغيل، والمهندس محمد حسين خاطر مدير عام السلامة والجودة، والمهندس علاء السعيد مدير عام المشروعات، والمهندس مصطفى فاضل مدير عام التشغيل بالخط الثاني، وعدد من مهندسى وموظفي الشركة بالخط الثاني.