أخبار مصر | "التموين" تعلن آخر موعد للأوكازيون الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التموين" تعلن آخر موعد للأوكازيون الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن آخر فترة الأوكازيون الشتوى اليوم الخميس، وأن المحلات المشاركة فى الأوكازيون تقدم تخفيضات فى أسعار السلع المطروحة للمواطنين بشرط الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الأوكازيون من خلال الفواتير وباركود السلع للمحلات التى تقوم بتكويد المنتجات لديها.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة، بضرورة استمرار تكثيف الحملات على الأسواق للحفاظ على حقوق المواطنين والتصدي لأي إعلانات مضللة خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم إعداد تقرير يومى من جانب المديريات عن حالة الأوكازيون الشتوي بجانب تكثيف الجولات الميدانية للتواصل مع المواطنين والتعرف على المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها.