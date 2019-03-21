شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغیط یبحث مع وزیر خارجیة إسبانیا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أحمد أبوالغیط، الأمین العام لجامعة الدول العربیة، الأربعاء، جوزیب بوریل، وزیر خارجیة إسبانیا، في إطار الزیارة التي یقوم بھا الأمین العام إلى العاصمة الإسبانیة، مدرید.

وقال السفیر محمود عفیفي، المتحدث الرسمي باسم أمین عام جامعة الدول العربیة، إن اللقاء شھد تناول عدد من القضایا ذات الاھتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بین جامعة الدول العربیة وإسبانیا في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء العلاقات المتمیزة التي تربط بین الجانبین، مشیراً إلى أن الوزیر الاسباني اھتم بالتعرف على رؤى الأمین العام إزاء تطورات القضیة الفلسطینیة والأوضاع في كل من سوریا ولیبیا والیمن، في حین استعرض الوزیر الإسباني آخر المستجدات في الساحة الداخلیة الإسبانیة، في إطار الاستعداد لعقد الانتخابات التشریعیة الشھر المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزیر الإسباني عقد مأدبة غداء على شرف الأمین العام حضرھا السفراء العرب المعتمدین في إسبانیا، وشھدت قیام الأمین العام بعرض رؤیته، ومواقف الجامعة العربیة تجاه عدد من القضایا الإقلیمیة والدولیة وأھم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العربیة الدوریة المقرر عقدھا في تونس نھایة الشھر الجاري، كما استمع الأمین العام لرؤى السفراء العرب في ھذا الشأن، خاصة فیما یتعلق بتقییمھم للمجرى الحالي للعلاقات العربیة الإسبانیة.