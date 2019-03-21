شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن اليوم آخر موعد للأوكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن آخر فترة الأوكازيون الشتوى اليوم الخميس، وأن المحلات المشاركة فى الأوكازيون تقدم تخفيضات فى أسعار السلع المطروحة للمواطنين بشرط الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الأوكازيون من خلال الفواتير وباركود السلع للمحلات التى تقوم بتكويد المنتجات لديها.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة، بضرورة استمرار تكثيف الحملات على الأسواق للحفاظ على حقوق المواطنين والتصدى لأى إعلانات مضللة خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم إعداد تقرير يومى من جانب المديريات عن حالة الأوكازيون الشتوى بجانب تكثيف الجولات الميدانية للتواصل مع المواطنين والتعرف على المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها.