شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان «القاهرة» مقرا رئيسيا للاتحاد الليبرالي العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الاتحاد الليبرالى العربى، برئاسة حسن عبيابة، مؤتمرا صحفيا، الأربعاء، لإعلان مصر دولة المقر الدائم له، بمشاركة عدد من قادة الأحزاب الليبرالية في المغرب ولبنان والسودان وفلسطين، بالإضافة إلى حزب المؤتمر المصرى.

وشدد البيان الذي أصدره الاتحاد، خلال المؤتمر، على ضرورة التمسك بمبادئ الحرية والديمقراطية، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وأهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأراضى الفلسطينيين، وكذلك تعزيز مبدأ التداول السلمى للسلطة في دول اليمن والجزائر والسودان، وضرورة الوقف الفورى للحرب الدائرة في اليمن، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وضمان حقهم كذلك في التظاهر السلمى وحرية التعبير.

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وأكد الاتحاد موقفه من محاربة الإرهاب والتطرف الفكرى، ودعم خطوات مصر في اجتثاث قواعده من سيناء، والتأكيد على أهمية الاستقرار السياسى والاقتصادى في ليبيا من خلال الدعم العربى للمصالحة الوطنية الشاملة. وطالب بأهمية توجهات الأحزاب الليبرالية اللبنانية على سيادة الدولة وفق رؤية وطنية شاملة، وأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة، والسلاح الشرعى هو سلاح الدولة فقط، لافتًا إلى أن المقر الرئيسى للاتحاد سيكون «القاهرة»، نظرًا لحجم مصر ودورها التاريخى والاستراتيجى في قيادة العالم العربى.

وقال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها عدد من الأحزاب ذات الفكر الليبرالى في العالم العربى على مائدة الحوار بهدف مناقشة مصلحة الوطن العربى بأكمله. ولفت إلى أنه انطلاقًا من إعلان مصر المقر الدائم للتحالف، سيتم العمل على أن يكون الاتحاد طرفا أساسيا في حل الخلافات بين الدول العربية، واصفا الاتحاد بأنه سيكون بمثابة القوى الناعمة التي تقرب بين الدول العربية وتتجنب الخلافات بينها.

وأضاف «صميدة»: «نأمل أن ننشر الثقافة الوطنية المستخلصة من مؤتمر الشباب الأخير في أسوان برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تعزز كيفية تقارب الشباب العربى والأفريقى، ونأمل أن يكون لدينا نشر للثقافة الوطنية الخاصة بالدولة المدنية القائمة على العمل والعلم».

حضر المؤتمر أمين الاتحاد العربى الليبرالى من لبنان، بيير جعارة، وعضو مكتب تنفيذى الاتحاد وممثل السودان، الوزيرة ميادة سوار الذهب، وأمين سر الاتحاد وممثل فلسطين، حازمة قواسمة، وعضو اتحاد الشباب الليبرالى من المغرب، سندس سيارى، وعضو المجلس الوطنى لحركة المستقبل الليبية، عثمان العزومى.