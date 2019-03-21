"بازار الخير" في فرنسا لجمع تبرعات لصالح مستشفى الدمرادش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

زار الدكتور خالد العناني وزير الآثار، معرض "بازار خير" الذي نظمته السفارة المصرية في فرنسا لجمع تبرعات لصالح مستشفى الدمرداش لعلاج الأطفال بالقاهرة، بحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والوفد المرافق له.

وهنأ الحاضرون من المصريين والأجانب، الوزير على افتتاح معرض توت عنخ آمون غدًا، كما هنئوه على الاكتشافات الأثرية التي أعلنت عنها الوزارة خلال العام الماضي، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

كانت حرم السفير المصري بفرنسا إيهاب بدوي، "بازار خير" بمقر دار سكن السفير والذي سيستمر على مدار 3 أيام بداية من اليوم، على أن تخصص عائداته للمشاركة في تكاليف علاج الأطفال في مستشفى الدمرداش والمساهمة في توفير الدعم المالي لهذا الصرح الطبي العريق الذي يقوم بدور مهم في علاج الأطفال في مصر.

وديكورات البازار مستوحاة من قصص "ألف ليلة و ليلة"، حيث يعرض للجمهور الفرنسي والمصري مصنوعات يدوية مصرية متنوعة، وأقمشة مطرزة ومنسوجات قطنية محلية، كما يتضمن تقديم عروض لفرقة "بالمصري" للفنون الشعبية للإسهام في التعريف بالفولكلور المصري، فضلا عن إتاحة للمشاركين الأجانب فرصة تذوق أبرز الأطباق والمأكولات التي يشتهر بها المطبخ المصري.​