أخبار مصر | سفير السعودية: لا حديث عن مصالحة مع قطر.. والتحالف الرباعي يواجه إعلام الإرهاب بذكاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير السعودية: لا حديث عن مصالحة مع قطر.. والتحالف الرباعي يواجه إعلام الإرهاب بذكاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أي حديث حول وجود تقارب أو إشارات مصالحة مع دولة قطر، مؤكدًا أن تحالف رباعي المقاطعة ممثلًا في بلاده، والإمارات ومصر والبحرين يواجه إعلام الإرهاب بذكاء شديد.

وقال "النقلي" إن هناك تنسيق يومي يتضاعف عند وجود أي تطورات أو مستجدات في هذا الموضوع، حيث يلتقي وزراء خارجية الدول الأربع لبحثه، بالإضافة إلى التشاور المستمر بين قادة دول التحالف والمقاطعة، مؤكدًا أن الموقف واضح، نظرًا أنه جاء كرد فعل للتجاوزات القطرية، ولا يوجد أي تغيير حاليًا، لأن الموقف القطري لم يتغير، وبالتالي فإن أسباب المقاطعة مازالت قائمة.



وكان عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لقاءً جمع أسامة النقلي السفير السعودي بالقاهرة، وقيادات الصحافة المصرية، وبحضور كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة. وكان عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لقاءً جمع أسامة النقلي السفير السعودي بالقاهرة، وقيادات الصحافة المصرية، وبحضور كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة. ورحب رئيس المجلس بالسفير، مشددًا على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين ، مؤكدًا أن علاقة مصر والسعودية علاقة تاريخية، نظرًا أن البحر الأحمر لا يمكن أن يمثل حائلًا دون تواصل الشعبين أصحاب التاريخ المشترك والعلاقات القوية.





حضر اللقاء كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وخالد ناجح رئيس تحرير مجله الهلال، وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وسعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وخالد السكران رئيس تحرير جريدة المساء، ومجدي سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال، وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع ، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، ووجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد، ومحمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور ومحمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر وأحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس.