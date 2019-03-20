النواب عن إجراء تحاليل المخدرات لهم: لا نمانع ومرحبا

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عزمى مجاهد يطالب بإجراء تحاليل المخدرات لأعضاء مجلس النواب.. ورئيس اللجنة الصحية لـ"التحرير: ليس هناك أحد فوق القانون.. ونائبة: على من ينادى أن يطبق على نفسه الأول

"مصر بتنضف وهتنضف مش هيبقى فيها مسطول".. بهذه الكلمات طالب الإعلامي عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقا، بعمل إجراء تحليل مخدرات لأعضاء مجلس النواب، مضيفا: "دول نموذج الشعب لازم يبقوا القدوة للجميع، وإنه يجب على الدولة فصل وعقاب كل من يتعاطى المخدرات، كما طالب أعضاء مجلس النواب أن يكونوا قدوة بعمل تحليل مخدرات. وطالب الرئيس السيسى فى معاقبة الموظفين المتعاطين للمخدرات، وذلك خلال كلمته بالندوة التثقيفية الثلاثين بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، فى ذكرى يوم الشهيد، بإنهاء خدمة من يتم إثبات تعاطيه المخدرات بشكل فوري

وكشف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عمرو عثمان، تفاصيل تحركات الدولة تجاه متعاطي المخدرات من الموظفين بتأكيد أن الجهات التى يتم توقيع بروتوكولات معها هى التى تحدد من سيتم إجراء التحاليل عليه، سواء أكانوا رجالا أم سيدات، مضيفا: «الصندوق ليس لديه سُلطة تحديد جنس مَن يجرى التحليل له»، وتابع:

وكشف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عمرو عثمان، تفاصيل تحركات الدولة تجاه متعاطي المخدرات من الموظفين بتأكيد أن الجهات التى يتم توقيع بروتوكولات معها هى التى تحدد من سيتم إجراء التحاليل عليه، سواء أكانوا رجالا أم سيدات، مضيفا: «الصندوق ليس لديه سُلطة تحديد جنس مَن يجرى التحليل له»، وتابع: «من واقع بيانات الخط الساخن، وُجد أن نسبة تعاطى السيدات وصلت 8% من حصيلة متعاطي المخدرات، بعد أن سجلت 2.5% العام الماضى»، وأضاف أن افتتاح قسم علاج الإناث بمستشفى المعادى العسكرى شجَّع فتيات كثيرات على التقدم للعلاج. نواب البرلمان: موافقة نواب البرلمان: موافقة وعبر أمين سر اللجنة الدينية وشئون الأوقاف بالبرلمان، الدكتور عمرو حمروش، بسعادته البالغة بشأن هذا المقترح، مطالبا بأن يكون التحليل بشكل مفاجئ، وأن رجال السلطة التشريعية ليسوا فوق القانون، ولا بد أن يثبتوا للشعب كافة أن تحليل المخدرات ليس شيئا مهينا بقدر ما هو محاولة لإبعاد المتعاطين للمخدرات من موقع المسئولية.. اقرأ أيضا..بسبب تعاطي المخدرات..112 ألف موظف في انتظار الفصل Advertisements وأضاف عمرو حمروش لـ"التحرير"، نحن على أتم الاستعداد لإجراء التحاليل، وأن هذا الأمر لا يتعارض مع الحصانة البرلمانية، والتى هدفها قول الحق تحت قبة البرلمان وليس وسيلة لارتكاب المخالفات. ومن جهته أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة الصحية بمجلس النواب، أنه لا يمانع على المستوى الشخصي من قيام أعضاء مجلس النواب، بإجراء تحاليل المخدرات، أسوة بباقي مؤسسات الدولة، ومن أجل حث كل المؤسسات والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة على تفعيل التحاليل، كنوع من مواجهة مخاطر تعاطي المخدرات وخطورتها على مستقبل الأجيال. وأوضح العمارى، لـ"التحرير"، أن أعضاء مجلس النواب جميعا خضعوا لمثل تلك التحاليل، ضمن الإجراءات واللوائح المنظمة للالتحاق بعضوية مجلس النواب، ومع ذلك فليس هناك حرج أن يتكرر الموقف، وأن النواب جزء لا يتجزأ من فئات المجتمع، وعلينا جميعا ككل المؤسسات أن نقف فى خندق واحد فى مواجهة المخاطر التى تهدد استقرار المجتمع المصرى، خاصة بعدما كشفت الحادثة الأخيرة لمحطة مصر عن خطوة بقاء متعاطي المخدرات فى موقع المسئولية. فيما لفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أن «التعاطى يختلف من فئة لأخرى، فهناك سيدات يُدمنَّ المهدئات، ولا يستطِعن النوم بدونها، ويصل الأمر معهن إلى حد الإدمان، وهناك أخريات يتعاطين الترامادول، وبعضهن يُقبلن على الحشيش، كل حسب مستواها الاجتماعى وظروفها الاقتصادية»، وأوضح أنه «بإجراء الكشف على 8500 موظف بـ8 وزارات تبين تعاطى 2.5% منهم للمخدرات»، مؤكدا أن مَن ثبت تعاطيه تم إيقافه 3 أشهر، وتحويله للنيابة الإدارية، وحال تكرار التعاطى سيتم فصله نهائيا. أمر عادى وإجراء طبيعي أمر عادى وإجراء طبيعي ولمعرفة موقف النائبات من مطالب خضوع أعضاء المجلس لتحاليل المخدرات والبالغ عددهما ما يزيد على 90 نائبة، أكدت إحدى النائبات بالمجلس، اليزابيث شاكر، أن أعضاء مجلس النواب جميعا رجالا ونساءً يسير عليهم ما يسير على أغلب فئات المجتمع من الطبقة العاملة، مطالبة الجميع بضرورة أن يتكاتف من أجل مواجهة تلك المخاطر والعمل على الحد من آثارها السلبية. وشددت إليزابيث لـ"التحرير"، على دعمها تلك المطالب، بل وبضرورة خضوع كل من ينادى بإجراء التحاليل حتى هناك مصداقية لتلك المطالب، وأن لا أحد فوق القانون، وعلى كل مصرى فى موقع المسئولية ضرورة أن يتجه إلى إجراء التحاليل، وذلك من أجل خلق حالة من الانتفاضة المجتمعية ضد المخدرات.

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