انت الان تتابع أستاذ قانون يقترح فتح مدد الرئاسة: التعديل مشروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب

اقترح الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستوري، فتح مدد الرئاسة، وقال خلال كلمته في جلسة الحوار الأولى لمناقشة التعديلات الدستورية: «أؤكد مشروعية التعديلات مائة في المائة»، مضيفا: «لا يوجد حظر زمني أو موضوعي على التعديلات».وبشان تعديل مدد رئيس الجمهورية، علق «انتخاب رئيس الجمهورية لا يوجد حظر دستوريا عليه، فالتعديل مشروع ودستوري»، وتابع معلقا على النص الخاص بالسماح للرئيس الحالي بتولي فترتين جديدتين ووضع قيد على أي رئيس في المستقبل، إذ قال: «نحن أمام نزاع بين تداول السلطة، وحرية الترشح والمنافسة وهو الأساس».

وأضاف: «لا يجوز القياس على الأنظمة الغربية وخاصة الأمريكي بعض زعماء الدول حازوا على ولايات متكررة مثل ميركل»، متابعًا: «نحن أمام نزاع بين تداول السلطة وحرية الترشح والخيار للشعب، إما نفتحها أو نقيد السلطة في انتخابه للحفاظ على المساواة». وبشأن مادة نائب رئيس الجمهورية، قال: «إما

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