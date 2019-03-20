انت الان تتابع عبد العال لـ«نقيب الصحفيين السابق»: أنتم سلطة شعبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طالب عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بضرورة أن ينص الدستور في تعديلاته الجديدة على عودة سلطة الصحافة كسلطة رابعة، وقال: "نحن نريد تفعيل دور السلطة الرابعة والتشديد عليه"، فما كان من رئيس المجلس إلا أنْ رد: "أنت تؤكد على أمر مؤكد فأنتم سلطة شعبية". وأعرب سلامة، عن تأييده لما تم طرحه حول نسبة المرأة مؤكدا أنها جزء عزيز من الوطن، ودعا إلى المساواة وفقا للقانون"، وفي المادة 160 قال: "أتفق مع إلغاء الحظر لترشح رئيس الجمهورية المؤقت في حالة الفراغ".
وأكد سلامة، رفضه لما جاء في المادة 243 الخاصة بتمثيل الفلاحين والعمال، وقال: "أنا ضد هذا النص تماما"، مشيرا إلى أن بها قدرا كبيرا من التحايل، وفيما يخص 244 الخاصة بالشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة، دعا إلى أن يكون ذلك محددا بفترة مؤقتة، ولا بد أن نرسخ فكرة الكفاءة أيا كان جنسهم أو دينهم لتأهيل المجتمع
وأكد سلامة، رفضه لما جاء في المادة 243 الخاصة بتمثيل الفلاحين والعمال، وقال: "أنا ضد هذا النص تماما"، مشيرا إلى أن بها قدرا كبيرا من التحايل، وفيما يخص 244 الخاصة بالشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة، دعا إلى أن يكون ذلك محددا بفترة مؤقتة، ولا بد أن نرسخ فكرة الكفاءة أيا كان جنسهم أو دينهم لتأهيل المجتمع لقبول مثل هذه الأشياء.
واتفق نقيب الصحفيين السابق، مع الآراء المطالبة بضرورة تفعيل مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له، والسلطة التشريعية تصبح مكونة من غرفتين، ويكون له آلية للفصل وسيكون ذلك مكسبا كبيرا لمصر خلال الفترة المقبلة.
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