عربة فول داخل الحرم الجامعي بالزقازيق (القصة كاملة)

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عربة فول تقف داخل الحرم الجامعي أمام كلية الآداب بجامعة الزقازيق.. البعض يحذر من النيل من قدسية العلم.. وعميد الكلية: نشاط طلابي وهناك إجراءات قبل دخول العربة

ضجة كبيرة أحدثتها صورًا تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، لعربة فول بجوار كلية الآداب بجامعة الزقازيق، وسط تأكيدات بصحة الصور، وأن العربة كانت بالفعل داخل الحرم الجامعي، ما أثار حفيظة البعض، معتبرين الواقعة بأنها بمثابة تهكم على قدسية محراب العلم والحرم الجامعي، والذي بدلًا من أن يؤدي دوره في تعليم الطلاب، أصبح بمثابة البداية لانتشار الباعة المتجولين من بائعو "الطرح والنظارات الشمسية والإكسسوارات"، متخوفين من أن تتحول الجامعة إلى مكان عشوائي، ساخرين «ناقص نشوف نصبة شاي وسط الكلية»، على حد وصف البعض.

نشاط اقتصادي هاجم رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دخول عربة الفول داخل كلية الآداب بجامعة الزقازيق، وجلوس عدد من الطلبة والطالبات يتناولون وجباتهم أمامها، في صورة بدت وكأن الوضع طبيعيا، مثل تلك المشاهد المتكررة في الميادين والشوارع العامة والشعبية، وسط أصوات تعالت للمطالبة بوقف «المهزلة»

نشاط اقتصادي

هاجم رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دخول عربة الفول داخل كلية الآداب بجامعة الزقازيق، وجلوس عدد من الطلبة والطالبات يتناولون وجباتهم أمامها، في صورة بدت وكأن الوضع طبيعيا، مثل تلك المشاهد المتكررة في الميادين والشوارع العامة والشعبية، وسط أصوات تعالت للمطالبة بوقف «المهزلة» التي قد تنال من سُمعة الجامعة والحرم الجامعي على حد وصف البعض.

وأرجع عدد من الطلاب، المشهد إلى «أكل عيش» وأن عربة الفول بمثابة «نشاط اقتصادي» في اقتباس لتعليق احد الفنانين على اكتشاف النجم عادل إمام، حينما كان يقوم بدور وزير الشباب، لأنشطة مخالفة داخل أحد المراكز ضمن أحداث فيلم «التجربة الدانماركية».

وأكد بعض الطلاب وجود العربة داخل الكلية إلى اتحاد الطلاب، حيث قال أحدهم، ويُدعى محمود صلاح، إن اتحاد الطلاب هو «مُنظم الليلة» على حد قوله، مؤكدًا أن ذلك تم بعلم عميد الكلية.

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دي جي

زعم طالب آخر يُدعى محمود نور، أن المكان كان يضُم «دي جي» وكان هناك توزيع لوجبات خفيفة وصفها بـ«كاب كيك وعصير قصب وحاجات ذي الفل»، قبل أن يشير إلى وجوده داخل إحدى الصور المتداولة.

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عبدالله الزُغبي، هو الآخر، أشار هو الآخر إلى أن الأمر تخطى عربة الفول وانتشارها، مؤكدًا على انتشار رقص الطلاب والطالبات على نغمات وأغاني الـ«دي جي».

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الطالب أحمد رجب، كشف أن صاحب عربة الفول يأخذ بذات العربة، من موقع بجوار مستشفى «الفتح» للعيون بمنطقة «القومية»، مكانًا للممارسة، وأن له «زباين كتير».

الجامعة ترد

قال الدكتور عماد مخيمر، عميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق، إن الصور المتداولة حقيقية، قبل أن يوضح الأمر بأنه عبارة عن أنشطة طلابية تحدث في كل الكليات، حيث يتم تنظيم يوم طلابي وأنشطة تحمل طابع الخير من جمع تبرعات وغيرها، ومن ضمن ذلك يكون هناك «عربة الفول» والتي تأتي بصورة نشاط مصاحب لمدة يوم واحد فقط.

وأوضح مخيمر لـ«التحرير» أن نشاط «عربة الفول»، تم في كل كليات الجامعة بلا استثناء، إلا أنه يكون لمدة يوم واحد فقط وليس بصورة دائمة، قبل أن يشير إلى أن هناك إجراءات تتم قبل جلب العربة وصاحبها، بعد أخذ إذن الأمن وموافقة إدارة الجامعة، مُمثلة في نائب رئيس الجامعة لإدارة شئون البيئة وخدمة المجتمع، فضلًا عن التأكد وجلب الشهادات الصحية للمشاركين.

وتطرق عميد كلية الآداب، للحديث عن الواقعة باستفاضة أكثر، مستشهدًا بما حدث أمس الثلاثاء، حيث كان هناك ستة أنشطة طلابية داخل الحرم الجامعي بالكلية، والتي ضمت مسابقات لاكتشاف المواهب في إلقاء الشعر والإنشاد الديني والتمثيل وغيرها، فيما كان وجود عربة الفول كنشاط مصاحب ولمدة يوم واحد فقط.

وأوضح عميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق، أن الكلية تضُم معرضًا لبيع السلع للطلاب بأسعار مُخفضة، مُدللًا على صحة ذلك بأن كافة الأنشطة التي تتم داخل الكلية، ومن بينها النشاط المصاحب «عربة الفول» تأتي لربط الكلية بالمجتمع، وذلك تحت رعاية وعلم الجامعة وإدارتها، وأن هناك ضوابط ومعايير لا يُمكن أن يتم الأمر بدونها.