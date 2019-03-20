شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تؤكد: المواد غير الأساسية بأولى ثانوى لن يمتحنها الطلاب على التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المواد الأساسية لأولى ثانوى هى فقط من يؤدى فيها الطلاب الامتحان الثانى، والذى يبدأ الأسبوع المقبل إلكترونيًا على التابلت.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المواد غير الأساسية مثل الوطنية والكمبيوتر التربية الدينية سوف يؤدى الطلاب بشكل ورقى وليس من خلال التابلت، موضحة أن المواد الأساسية هى المرتبطة ببنك المعرفة، ومن ثمَّ يؤديها الطلاب إلكترونيًا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن بدء تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب، والذى سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسى، اعتبارًا من يوم الاثنين الماضى 18 مارس الجارى.

Advertisements

وأضافت الوزارة، أن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول إلى المحتوى الرقمى على بنك المعرفة المصرى وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب.

ومن أجل التسهيل على الطلاب، أوضحت الوزارة أن الطالب الذى حصل على جهاز التابلت من حقه استلام الشريحة؛ وأن الوزارة قد نسقت مع شركات الاتصالات بأن يتم تسليم الشريحة للطلاب داخل المدارس تيسيراً على الطلاب وذويهم وذلك بدون أى مصروفات إدارية أو رسوم استلام.

وأوضحت الوزارة، أنه على ولى أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومى الشخصية وصورة ضوئية منها، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وكود الطالب لكى يتمكن من استلام الشريحة.