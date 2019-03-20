شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصري وإصابة 3 آخرين في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفي وافد مصري في الكويت وأصيب 3 آخرين في انقلاب سيارة كانوا يستقلونها، حسب ما ذكرت صحيفة «الأنباء» الكويتية. وقال مصدر أمني للصحيفة إن عمليات الداخلية تلقت بلاغا بانقلاب مركبة كان يقودها وافد مصري وبرفقته 3 من جنسيته قرب الوفرة. وتبين إصابة قائد المركبة وشخصين كانا برفقته فيما توفي الثالث، ونقل المصابون إلى مستشفى العدان لتلقي العلاج، بينما نقلت جثة المتوفى إلى الطبيب الشرعي.

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