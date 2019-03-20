شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط تشيع جثمان طه علي محمود شهيد الواجب في سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط في أسيوط جثمان الشهيد طه على محمود، شهيد القوات المسلحة في شمال سيناء.

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شارك في الجنازة مدير الأمن ورئيس مركز ومدينة منفلوط وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وقادة المنطقة الجنوبية العسكرية.

توجه جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير في مدافن العائلة بالقرية بعد صلاة الجنازة من مسجد صفوة المرسلين.

وقال المهندس عبدالرؤوف النمر، رئيس المركز: «الشهيد ضرب نموذجا ومثالا في التضحية والدفاع عن الوطن».

أسيوط تشيع جثمان طه علي محمود شهيد الواجب في سيناء

أسيوط تشيع جثمان طه علي محمود شهيد الواجب في سيناء

أسيوط تشيع جثمان طه علي محمود شهيد الواجب في سيناء

أسيوط تشيع جثمان طه علي محمود شهيد الواجب في سيناء