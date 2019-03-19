شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد لنواب البرلمان: «اعملوا تحليل مخدرات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الإعلامي عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقاً، الدولة بفصل وعقاب كل من يتعاطي المخدرات، كما طالب أعضاء مجلس النواب بأن يكونوا قدوة بعمل تحليل مخدرات.

وقال «مجاهد» في برنامجه «مع عزمي» عبر فضائية «الرافدين+»، اليوم الثلاثاء، إن «الدولة جايبة أجهزة للكشف عن المخدرات في الكمائن والشارع والحارة والغيط الأجهزة موجودة، على مصائب الميكروباصات هنخلص من الفوضى دي نهائي مفيش رحمة ولا فيه واسطة».

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وأشار «مجاهد» إلى أنه «مفيش حد هيشتغل في البلد دي متعاطي، الحكومة هتنهي فوضى الميكروباصات، اللي هيتمسك بيتعاطى ملوش دية، مفيش هزار».

وواصل: «إن شاء الله الجيش والشرطة المحترمين هيطهروا البلد من كل المتعاطين، اللي عايز يتصلح حاله يبطل ويتعالج غير كده محدش يزعل».

وتابع: «من لا يعرف قيمة الجيش والشرطة لا يستحق الحياة في مصر، فهما صمام وأمان البلد».

كما دعا «مجاهد» لعمل إجراء تحليل مخدرات لأعضاء مجلس النواب، مضيفا: «دول نموذج الشعب لازم يبقوا القدوة للجميع، مصر بتنضف وهتنضف مش هيبقى فيها مسطول».