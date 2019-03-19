شكرا لقرائتكم خبر عن «أشبع منها»..وفاء عامر تكشف تفاصيل أغنيتها لعيد الأم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الفنانة وفاء عامر إنه سيجمعها كليب مع ابنها عمر احتفالًا بعيد الأم يسمى «أشبع منها».
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «عمر ابني أجمل هدية من ربنا، وأدعو كل ابن أنه يراضي أمه، وأن كل أم تستوعب ابنها».
وتابعت: «بعلم ابني الصح بالغلط، وأن محدش هيحبه قدي، وأنه يستفيد من تجاربه»، مضيفة: «أقول لكل أم لا تتنازلي عن الهدية من ابنك لأنها دليل اهتمام بالمرأة».
وأردفت: «ابني مهتم بإنتاج أعمال فكاهية وتقليد فنانين على الإنترنت، وابني رشحني لدور الأم في الأغنية وفوجئت بأنه سيؤدي دور الابن».
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