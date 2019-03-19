شكرا لقرائتكم خبر عن تحريات الشرطة عن منفذ «مذبحة أوسيم»: مدمن أطلق النار عشوائيًا بعد مشاجرة مع زوجته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر أمني مسؤول إن الفحص الجنائي لمنفذ مذبحة أوسيم أكد إدمانه للمخدرات، مشيرًا إلى أنه أقدم على إطلاق النار عشوائيًا خارج منزله، بعد وقوع مشاجرة بينه وبين زوجته.

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وأوضحت المصادر أن الحادث أسفر عن مصرع 5 بينهم منفذ المذبحة والذي أردته الشرطة قتيلا بعد تبادل إطلاق نار، فيما أصيب 5 آخرين بينهم ضابط شرطة وأمين.

وتلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية تجاه عدة مواطنين بالقرب من كوبري الصفيرة بدائرة المركز، ونتج عن ذلك وفاة أربعة وإصابة ثلاثة آخرين، فانتقلت القوات على الفور وحال قيامها بضبطه قام بإطلاق أعيرة تجاههم فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرعه وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، وضبط سلاح آلي وعدد من الطلقات النارية كانت بحوزته.

وأسفر الفحص أن الجنائي أن المتهم يقيم بدائرة المركز، ويمتلك مخزن مواسير كائن بمكان الواقعة، ومشهور عنه تعاطيه الدائم للمواد المخدرة، وأثناء مشاجرة بينه وبين زوجته، خرج على إثرها من المخزن وبحوزته سلاح آلي مطلقًا الأعيرة النارية تجاه بعض المواطنين تصادف وجودهم بمكان الواقعة، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، حيث اتُّخذت الإجراءات القانونية، ونقل المصابين للمستشفى لإسعافهم.

مكان حادث إطلاق النار في أوسيم

مكان حادث إطلاق النار في أوسيم

مكان حادث إطلاق النار في أوسيم

مكان حادث إطلاق النار في أوسيم

حادث إطلاق النار بمنطقة الصفيرة بمركز أوسيم شمال الجيزة

حادث إطلاق النار بمنطقة الصفيرة بمركز أوسيم شمال الجيزة

حادث إطلاق النار بمنطقة الصفيرة بمركز أوسيم شمال الجيزة

حادث إطلاق النار بمنطقة الصفيرة بمركز أوسيم شمال الجيزة

حادث إطلاق النار بمنطقة الصفيرة بمركز أوسيم شمال الجيزة

حادث إطلاق النار بمنطقة الصفيرة بمركز أوسيم شمال الجيزة