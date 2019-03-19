شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أنباء فارس: حريق فى طائرة إيرانية على متنها 50 راكباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء فارس في حسابها على تويتر اليوم الثلاثاء نقلا عن مدير إدارة الطوارئ في طهران إن حريقا اندلع في طائرة بمطار مهر أباد بطهران وعلى متنها نحو 50 راكبا.

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وأضافت الوكالة أنه جرى إجلاء نحو 50 راكبا بالفعل في حين تتولى أجهزة الطوارئ التعامل مع الحريق.