انت الان تتابع القوى العاملة: ضحايا انهيار مسجد الكويت «مصريين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لقي 3 مصريين مصرعهم، صباح اليوم الثلاثاء، إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء في منطقة النهضة الكويتية. وأصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالكويت، بمتابعة تعويضات ومستحقات العمال الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم، وهم: "أحمد يوسف أحمد الباجه، عبد الستار جاد الله رشيد، ومحمد محمد السقا"، فضلا عن متابعة حالة المصابين الاثنين، والتعاون مع القنصلية في إنهاء إجراءات شحن الجثامين الثلاثة إلى أرض الوطن.

وأعرب الوزير، عن تعازيه لأسر المصريين الثلاثة المتوفين، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين الاثنين بالشفاء العاجل. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بالكويت أحمد يوسف، أشار إلى

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