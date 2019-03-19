انت الان تتابع «المحافظين» يطالب المجتمع الدولى بمواجهة العنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال المهندس على قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية، إن تزايد الأحداث الإرهابية والعنصربة الدامية الأخيرة تضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته الأساسية المتمثلة في ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل المواجهة الحاسمة للإرهاب والعنف والتطرف الفكري، والذى ينذر بعواقب وخيمة يصعب تدارك نتائجها مستقبلا، ويمكن أن تؤثر بصورة مباشرة على الأمن والسلم الدوليين والتي أصبحت تتسم بالعنصرية والفاشية والتطرف الفكرى والدينى وهي نتيجة للسياسات الفاشلة للمجتمع الدولى في التصدي لتلك الظاهرة، وهو ما حذرت منه مصر -وما زالت- في العديد من المحافل الدولية.

وأوضح قرطام أن أبسط حقوق الإنسان هو قيام المجتمع الدولى بحماية حق الإنسان في الحياة الكريمة الآمنة وحرية العبادة والمعتقدات من خلال مواجهة فعالة وحاسمة في مكافحة الإرهاب واتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على تلك الظاهرة. وطالب بزيادة مخصصات تعزيز الأمن والسلامة في المدارس الدينية ودور العبادة وحرية التنقل

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