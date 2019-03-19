«المحافظين» يطالب المجتمع الدولى بمواجهة العنصرية

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قال المهندس على قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية، إن تزايد الأحداث الإرهابية والعنصربة الدامية الأخيرة تضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته الأساسية المتمثلة في ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل المواجهة الحاسمة للإرهاب والعنف والتطرف الفكري، والذى ينذر بعواقب وخيمة يصعب تدارك نتائجها مستقبلا، ويمكن أن تؤثر بصورة مباشرة على الأمن والسلم الدوليين والتي أصبحت تتسم بالعنصرية والفاشية والتطرف الفكرى والدينى وهي نتيجة للسياسات الفاشلة للمجتمع الدولى في التصدي لتلك الظاهرة، وهو ما حذرت منه مصر -وما زالت- في العديد من المحافل الدولية.
وأوضح قرطام أن أبسط حقوق الإنسان هو قيام المجتمع الدولى بحماية حق الإنسان في الحياة الكريمة الآمنة وحرية العبادة والمعتقدات من خلال مواجهة فعالة وحاسمة في مكافحة الإرهاب واتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على تلك الظاهرة. وطالب بزيادة مخصصات تعزيز الأمن والسلامة في المدارس الدينية ودور العبادة وحرية التنقل
وأوضح قرطام أن أبسط حقوق الإنسان هو قيام المجتمع الدولى بحماية حق الإنسان في الحياة الكريمة الآمنة وحرية العبادة والمعتقدات من خلال مواجهة فعالة وحاسمة في مكافحة الإرهاب واتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على تلك الظاهرة.
وطالب بزيادة مخصصات تعزيز الأمن والسلامة في المدارس الدينية ودور العبادة وحرية التنقل والعيش، وما يجب أن يشمله من مراجعة للقوانين والقيام بمواجهة شاملة للاستخدام الضار للتكنولوجيا الحديثة متمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها والتي أصبحت حاضنة لنشر الأفكار وتجنيد العناصر المتطرفة ونشر خطاب الكراهية.
وأكد قرطام، تضامن حزب المحافظين الكامل مع كل ضحايا الإرهاب، وعلى ضرورة تفعيل دور مجلس الأمن والأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين بفاعلية حفاظا على حق البشرية بالعيش المشترك في أمان وسلام.
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