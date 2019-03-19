أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول مخالفة قانونية بإجراءات جدول امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول مخالفة قانونية بإجراءات جدول امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن وضع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، اسمه على جدول امتحانات الثانوية العامة 2019.

وأوضح العقاد، أن الدكتور رضا حجازي يحضر الاجتماعات المتعلقة بالتحضير والتجهيز لامتحانات الثانوية العامة، رغم تقدمه باعتذار رسمي إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لعدم المشاركة في أعمال الامتحانات لوجود مانع قانوني لديه وهو أن "نجله" سيؤدي امتحانات الثانوية العامة 2019، مُشيرًا إلى أنه وفقا للقرارات والقوانين المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة لا يجوز أن يشارك في أعمال الامتحانات من لديه عذر قانوني منها مانع القرابة حتى الدرجة الرابعة وأيضا الحصول على جزاءات.

ولفت النائب البرلماني، إلى أن العذر الذي تقدم به "رضا" تم قبوله من قبل الوزير والموافقة عليه وعلى الرغم من ذلك يشارك في الأعمال التحضيرية للامتحانات وقرر وضع اسمه على جدول الامتحانات بالمخالفة للقرارات واللوائح المنظمة.