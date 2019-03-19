شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: محام دولي يتواصل مع أسر ضحايا «الطائرة الإثيوبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر في وزارة الطيران المدنى أن محاميا دوليا تابعا لإحدى شركات المحاماة الكبرى في العالم ومقرها ولاية نيويورك الأمريكية، وصل القاهرة، الاثنين، على متن الخطوط الإيطالية القادمة من روما، من أجل التواصل مع أسر الضحايا المصريين الستة الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة الإثيوبية يوم 10 مارس الجارى.

وأوضحت المصادر أن المحامى يسعى للحصول على توكيلات لرفع دعاوى قضائية ضد الجهات المسؤولة عن الحادث وفى مقدمتها شركة «بوينج» الأمريكية لصناعة الطائرات، والتى اعترفت بأن طائرتها من طراز 737 ماكس، بها خلل في أنظمة تشغيلها، وبالتالى فإن شركات ومكاتب المحاماة تسارع الزمن للحصول على أكبر قدر من التوكيلات الخاصة بأسر الضحايا لمقاضاة الشركة الأمريكية وأيضا شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

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من جانبه، حذر الدكتور جمال عبدالعزيز أستاذ القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، من قيام أسر الضحايا بتحرير توكيلات مباشرة لمندوبى هذه الشركات والمكاتب، دون وجود مكتب محاماة مصرى، يحمى حقوق الضحايا المصريين، ويراجع بنود التوكيلات من الناحية القانونية، ويترجمها بصورة دقيقة لمنع الالتباس.

وأوضح أن سبب تسارع هذه المكاتب أن هناك شبه اعتراف من الشركة المصنعة للطائرة بوجود عيوب بها، وسبق أن سقطت طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الإندونيسية، وثمة إجماع دولى بوجود عيوب بالطائرة، لذا فإن هذه المكاتب تجد أن مقاضاة الشركة المصنعة والحصول منها على تعويضات بات أمرا مقبولا.

وقال إنه عقب وقوع أي حادثة طيران فإن هناك ثلاث جهات تتقاذف المسؤولية عن الواقعة حتى لا تتحمل أي منها تكاليف التعويضات عن طريق شركات التأمين وهى الشركة المصنعة، والشركة المشغلة، والدولة التي وقع فيها الحادث.

وأشار إلى أن الحكومة الإثيوبية قد لا تتحمل أي تعويضات لأنها تؤمن على هذه الطائرات قبل بدء طيرانها، وأن التعويضات لا تقف عند حالة الوفاة فقط بل تمتد في حالة وجود إصابات، وكذلك في حال تأخر الرحلات عن مواعيدها، وأن النقل الجوى للأشخاص والبضائع أصبح وسيلة لا غنى عنها ووقوع حوادث أمر لا بد منه، لكنه مع التقدم في هذا المجال فهى نسبة ضئيلة يتم دراستها لتلافى وقوعها مره أخرى.