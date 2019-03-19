شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الكهرباء: العلاقة بين «المستهلك» و«الوزارة» جيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، مؤكدًا حسن العلاقة بين المستهلك ووزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وقال «عسران»، خلال تفقده ورش تصنيع أعمدة الإنارة واللوحات الكهربائية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ، وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها، ينبغى أن يكون من أولويات شركات التوزيع التي تعتبر الجهة التي يتعامل من خلالها المواطن مع الوزارة.

Advertisements

وأكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما أكد على أهمية انتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات للوفاء بالتزاماتها، والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك وخفض الفقد ووضع الآليات الخاصة بذلك.

واستعرض عسران الموقف التنفيذى ومعدلات التنفيذ والمستهدف لتنفيذ كل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وكذلك تطوير شبكات التوزيع لرفع مستوى الأداء والالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك، وكذلك المعوقات التي تحول ذلك لمحاولة تجنبها وحلها نهائيا لضمان سرعة وجودة التنفيذ.

وأشار عسران إلى أن وزارة الكهرباء أطلقت خطة استثمارية ضخمة لتدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، خاصة في ضوء القدرات الكبيرة التي يتم إنتاجها حاليا، ما يتطلب شبكة كهرباء موثوقة ومرنة، وتابع: «نركز حاليا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية، وفى سبيل ذلك تم تخصيص أكثر من 4 مليارات دولار لإنجاز هذا الهدف».

وأضاف أن تدعيم شبكات نقل الكهرباء يقابله التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2019، وتمثل الشبكات الذكية نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.