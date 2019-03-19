شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 6 تجارب تشغيلية.. تدشين خط ترام الرمل المكيف.. الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الإسكندرية، احتفالية كبرى، مساء الخميس المقبل، بميدان محطة الرمل، لتدشين أول خط للترام الأوكرانى المكيف، في إطار تحسين منظومة النقل في المدينة.

وقال اللواء خالد عليوة، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام في تصريحات لـ «المصري اليوم»: «تشهد الإسكندرية، مساء الخميس المقبل، احتفالية كان من المقرر تنظيمها منذ أسبوعين، وتقرر تأجيلها احتراما لمشاعر المواطنين، بعد حادث قطار محطة مصر»، لافتا إلى أن بدء تشغيل الترام الجديد يعد نقلة حضارية في خدمة وسائل النقل العام، في إطار خطة النهوض بالمنظومة على كافة المستويات، موضحا أن تدشين خط الترام سوف يبدأ 8 مساءً، من ميدان محطة الرمل، بحضور محافظ الإسكندرية والسفير الأوكرانى ومهندسى الشركة المصنعة.

وأضاف «عليوة»، أنه خلال الفترة الماضية أجريت 6 تجارب تشغيلية للترام بدون ركاب، للتأكد من سلامة المسار بالنسبة للخط الذي سيعمل عليه، ونفذت جميعها بنجاح، وبدأنا الأسبوع الماضى التشغيل الفعلى تدريجيا مع تحميل الركاب.

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ومن المنتظر أن يعمل الترام على خط (سان إستفانو- رأس التين)، ويجتاز خلال هذه الرحلة 36 محطة، بواقع 27 محطة بخط الرمل

و9 محطات بخط المدينة، مرورا بمحطات جليم، سابا باشا، بولكلى، رشدى، كليوباترا، سيدى جابر، سبورتنج الكبرى، كامب شيزار، الشاطبى، القائد إبراهيم، محطة الرمل، أبوالعباس، وسعر التذكرة 5 جنيهات فقط.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن الترام يُعد الأحدث، بشأن استخدام التكنولوجيا المتطورة في التحكم بشكل كامل، وتصل سرعته إلى 75 كيلو متر/ ساعة، والعربات مكيفة ومزودة بخدمة إنترنت«WIFI»، ونظام التتبع «جى بى إس»، وينقل 140 راكبا في الرحلة الواحدة، ومزود بإخطار صوتى ومرئى للراكب داخل العربة عن المحطة التالية مع تحذير صوتى للراكب عند غلق الأبواب.

وأشار إلى أن الترام يحتوى على إذاعة داخلية، للتواصل بين السائق والمحصل والركاب عند الطوارئ، وأخرى خارجية موجودة على المحطات لإخطار الركاب المنتظرين بوجهة العربة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن عربات الترام مكيفة ومريحة ومزودة بشبابيك احتياطية ونظام هواء إجبارى بالسقف يستخدم في حالة عدم تشغيل التكييف، بالإضافة إلى أن الزجاج يسمح برؤية كاملة.