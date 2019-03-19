شكرا لقرائتكم خبر عن شركة فرنسية: مصر لديها فرصة كبيرة لـ «إعمار دول عربية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تامر مجدى، ممثل شركة «فيكا» الفرنسية- المتخصصة في صناعة الأسمنت عالميا- أن الاقتصاد المصرى يشهد تحسنا كبيرا ونموا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها التشييد والبناء الذي يساهم بنسبة 12% من معدلات النمو الاقتصادى.

وأوضح، على هامش مشاركته في مؤتمر كول ترانس، الاثنين، أن صناعة الأسمنت تعد من الصناعات الاستراتيجية الحاكمة في منظومة التشييد والبناء، ما يتطلب دعمها وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.

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وأشار إلى أن صناعة الأسمنت في مصر تواجه العديد من التحديات، منها زيادة تكلفة مكوناتها، خاصة بعد ارتفاع أسعار الطفلة وكذلك سعر الطاقة، وأن البعض يعتبر زيادة معدلات الإنتاج عن الاستهلاك أحد العوائق، بينما يعتبره إحدى الفرص التي تمكنهم من فتح أسواق جديدة وزيادة حجم صادرات القطاع.

وتوقع مجدى ارتفاع معدلات الطلب على الأسمنت بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوجه لإعادة إعمار المدن العربية التي عانت من تدهور كامل للأبنية والبنى التحتية، لافتا إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستحواذ على نسبة جيدة من حصة هذه الأسواق لما تمتاز به من قرب المسافة بما يقلل تكلفة النقل، ويضيف ميزة نسبية للمنتج المصرى بشكل عام، في ظل المنافسة القوية التي ستشهدها هذه الأسواق بسبب زيادة الطلب بها وحرص الجميع على الفوز بحصة منها، مؤكدا أن «فيكا» بحكم كونها المستثمر الرئيسى في أسمنت سيناء تسعى دائما لتقديم منتجات ذات جودة وكفاءة عالية قادرة على المنافسة عالميا.

وأضاف أن مؤتمر كوول ترانس يعد فرصة جيدة للتعرف على كل ما هو جديد في مجال صناعة الأسمنت حول العالم ونقل وتبادل الخبرات بين الحاضرين.