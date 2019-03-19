شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد «اتحاد الشباب السوداني» يستعرض ركائز تأمين منطقة الساحل في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منذر عمر المصيرف، مساعد الأمين العام لاتحاد الشباب السوداني، وأحد الشباب المشاركين في جلسة «تنفيذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل»، أنه تقدم خلال الجلسة التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بورقة عمل تحت عنوان «مشاركة الشباب في عملية السلام في منطقة الساحل»، ناقش فيها أهمية منطقة الساحل وأمن البحر الأحمر بالنسبة لقارة أفريقيا، وتأثيرها على المنطقة أيضاً، خاصة أن القارة تعاني من الإرهاب وأثره السلبي على شباب بلدان القارة التي يمثل شبابها ٦٤.٥ % من حجم سكانها.

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وأوضح «المصيرف» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن ورقة العمل ناقشت ٥ ركائز أساسية هما «المشاركة، الحماية والوقاية من العنف، الشراكة، نزع السلاح، ودمج وتمكين الشباب في مجتمعاتهم»، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي أبدى إعجابه بورقة العمل وتناقش معه في محتواها، مشدداً على أهمية دمج وتمكين الشباب، موضحاً أنه عمل على تجهيز ورقة العمل في ٧ أيام.

وأضاف مساعد الأمين العام لاتحاد الشباب السوداني، أنه يشارك في الملتقى ضمن وفد رسمي من الحكومة السودانية يرأسه السفير معاوية عثمان، ولكنه جاء ممثلاً عن شباب السودان رسمياً في الملتقى، وأكد أن أمن الساحل ملف هام للغاية وينعكس على أمن الأقليم، ويجب أن يكون هناك بين الدول المشاطئة على البحر الأحمر.

وعن تظاهرات السودان الشعبية الحالية ضد نظام البشير، علق المصيرف بأنه يجب استغلال طاقات الشباب والاستجابة لمطالبهم الأساسية ودمجهم.