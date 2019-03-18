شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القاطرة البحرية «تحيا مصر 1» للعمل في ميناء بورتوفيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت القاطرة البحرية «تحيا مصر 1» الاثنين، من الشركة المصرية لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة للقوات البحرية متجهة لميناء بورتوفيق بالسويس، بعد انتهاء بناءها.

وبحسب بيان، تكلف بناء السفينة «تحيا مصر1» 115 مليون جنيه بقوة شد 70 طنًا، وطول 36 مترًا، عرض 13 مترًا، وغاطس 6 أمتار، وسرعة 12 عقدة، حيث أُنهيت كافة تجارب البحر والرصيف.

ومن المنتظر أن يقوم المهندس كامل الوزير، وزير النقل، برفع العلم المصري على القاطرة بعد وصولها لميناء بورتوفيق وإنهاء جميع التجارب والإجراءات اللازمة لبدء التشغيل بموانئ البحر الأحمر.