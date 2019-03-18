انت الان تتابع السيسي يقوم بجولة في معبد فيلة بأسوان (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي في معبد فيلة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بجولة في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والإفريقي، جاء ذلك خلال اليوم الثالث والأخير من الملتقى بمدينة أسوان، التي تم اختيارها لتكون عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019. وقبل إلقاء كلمته في الجلسة الختامية للملتقى، أمس الأحد، هتف الحاضرون، للرئيس: "بنحبك يا ريس"، وجاء رده: "بصراحة إحنا هنفتقدكم، سعدنا بوجودكم وحواركم، أسعدتونا وشرفتونا، وتعلمنا منكم الكثير، وإن شاء الله نلتقي خلال السنوات المقبلة". وقدم الرئيس لجميع حضور ومنظمي الملتقى، التهنئة على نجاح هذا الملتقى، والأجواء الإيجابية به.

وقال السيسي: "مشاعر الفخر والاعتزاز تبوح مني وأنا أتابع هذه النخبة المتميزة من الشباب العربي والإفريقي"، موضحا أنه ممتن كثيرا للشباب المصري على تنظيم هذا المنتدى، لأنه فرصة لتبادل الأفكار والرؤى، وأن الشباب العربي والإفريقي صنع نموذجا يحتذى، ويمكن البناء عليه في الحوار البناء الجاد. وذكر إن التكامل