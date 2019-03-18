أخبار مصر | مصر تتعاقد على شراء مقاتلة السيادة الجوية الروسية "Su-35"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تتعاقد على شراء مقاتلة السيادة الجوية الروسية "Su-35" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح اثنان من كبار مديري شركات الصناعات الدفاعية الروسية لصحيفة "كوميرسانت Kommersant " المتخصصة في أخبار السياسة والاقتصاد، بأن القوات الجوية المصرية تعاقدت على ما يقدر بحوالي 24 مقاتلة " سوخوي Sukhoi " من الطراز " Su 35 " المختصة في المقام الأول بمهام السيادة الجوية.

وأضاف المديران في تصريحاتهما بأن الصفقة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار شاملة المقاتلات وباقي التجهيزات الخاصة بها، وقد دخلت حيز التنفيذ في نهاية عام 2018 وكهر من الصفقة المرتقبة أن العقد النهائي قد تم توقيعها قبل أو خلال أو عقب فعاليات معرض الصناعات الدفاعية EDEX2018 في ديسمبر الماضي، ومن الممكن أن يتم البدء في تسليم المقاتلات خلال الفترة " 2020-2021 ".

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وتصبح مصر ثالث متعاقد أجنبي يتعاقد على تلك المقاتلة بعد كل من الصين 24 مقاتلة واندونيسيا 11 مقاتلة على التوالي، ولتنضم لأشقائها من الأسلحة روسية الصنع بترسانة القوات المسلحة المصرية من مقاتلات MiG-29M الاعتراضية متعددة المهام، ومروحيات Ka-52 Alligator الهجومية، ومنظومات الدفاع الجوي S-300VM بعيدة المدى وBuk-M2E متوسطة المدى وTor-M2E قصيرة المدى، ورادارات الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد Protivnik-GE بعيدة المدى، وغيرها من منظومات التسليح العاملة أو المنتظر الإعلان عن التعاقد عليها خلال الفترة القادمة.

وتعتبر سوخوي سو-35 طائرة مقاتلة متعددة المهام وذات قدرة فائقة على المناورة تنتمي إلى الجيل 4.5، وطائرة تفوق جوي، كما أنها قادرة على ضرب أهداف أرضية، وتعتبر سوخوي ٣٥ من ناحية التجهيز والتركيب قريبة جدًا من طائرة سوخوي سو - 30 إم كاي أي، التي هي إصدار خاص للسوخوي سو - 30، (سوخوي سو - 35) حاليًا في الخدمة في القوات الجوية الروسية.

في يوليو 2008 عرضت روسيا السوخوي سو-35 للبيع إلى كل من الهند وماليزيا والجزائر كما عبرت الحكومة الفنزويلية على رغبتها في الحصول على عدد من هذا النوع من المقاتلات.