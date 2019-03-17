بدء اختبارات المستوى الثالث لمسابقة الأزهر العالمية لحفظ القرآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

بدأت اختباراتُ المستوى الثالث في مسابقة الأزهر العالميَّة لحفظ القرآن الكريم، التي تنظِّمها هيئة كبار العلماء، ويشارك في تصفياتها الأوليَّة أكثرُ من 1200 متسابقٍ من داخل مصر، اليوم الأحد، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويشمل هذا المستوى حفظ القرآن الكريم كاملًا تجويدًا وترتيلًا بالقراءات السَّبع المتواترة من طريق الشاطبية، مع حفظ متن: حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع (الشاطبية)، للإمام الشاطبي، ومعرفة معاني "غريب القرآن" من خلال كتاب: (غريب القرآن)، لابن قتيبة، وتُعدُّ هذه هي المرة الأولى في مصر التي يتم التنافس فيها على هذا المستوى الرفيع من الحفظ والإتقان والدراية.

ويخضع كلُّ متسابقٍ لعددٍ من الأسئلة التي تَقيس الحفظ والأداء والتجويد، إضافة لحفظ المتون، ويتم اختيار الأسئلة عشوائيًّا من بنك أسئلة إلكتروني يضمُّ أكثرَ من ألف سؤال متنوع، وذلك لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. وتضمُّ لجنة الاختبار ثلاثةَ محكِّمين معتمدين من لجنة مراجعة المصحف، يقوم كلٌ منهم بإعطاء تقييم مختلف، بحيث يحصل المتسابق على متوسط الدرجات، فيما يتمُّ توثيق إجابات المتسابقين إلكترونيًّا، وذلك في إطار الاستفادة من منظومة توثيق الاختبارات الشفوية التي أطلقها الأزهر الشريف العام الماضي.

ويشارك في التصفيات الأوليَّة للمسابقة، التي تنقسم إلى خمسة مستويات، أكثر من 1200 متسابقٍ من داخل مصر، وسيتم منح جَوائزَ مادّيَّةٍ قَيِّمَةٍ لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مستوى، مع تكريم العشرة الأوائل في كل مستوى، على أن يتم إعلان النتائج النهائيَّة وتكريم الفائزين في الاحتفال السنويّ بيوم الأزهر، الموافق 7 رمضان 1440هـ.

وتأتي المسابقة في إطار دور الأزهر الدينيِّ والدعويِّ لنشر القراءات القرآنية المتواترة، والتعاون البنَّاء بين أبناء الأمَّة، واكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، والتشجيع على حفظ القرآن الكريم وفهمه، ونشر الفكر المعتدل خصوصًا بين الفئات العُمُرية الناشئة والشباب؛ مما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم

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