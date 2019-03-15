مصر | ضبط 1250 لعبة أطفال محظور تداولها داخل شركة غير مرخصة في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 1250 لعبة أطفال محظور تداولها داخل شركة غير مرخصة في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم ضباط مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، شركة إستيراد وتصدير غير مرخصة، بمنطقة أكتوبر وضبط داخلها 1250 قطعة خزف محظور تداولها بالأسواق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتوصلت تحريات اللواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، إلى قيام صاحب شركة استيراد وتصدير غير مرخصة بمنطقة أكتوبر، باستيراد رسالة اكواب ولعب أطفال مصنوعة من الخزف غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومهربة جمركيا، ومحظور تداولها بالأسواق، داخل الشركة خاصته.

وبجمع المعلومات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والتأكد من صحة ما ورد من معلومات تم إعداد قوة مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، ومداهمة الشركة المشار إليها، وضبط داخلها 25 كرتونة، كل كرتونة تحتوي على 50 قطعة لعب اطفال وأكواب مصنوعة من الخزف، وبلغ إجمالي المضبوطات 1250 قطعة لعب اطفال وأكواب محظور تداولها ومهربة جمركيا، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.