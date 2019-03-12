مصر | "سقوط غول الاحتكار".. ضبط مدير شركة هارب من 500 مليون جنيه غرامات

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط مدير شركة هارب من 500 مليون جنيه غرامات.

وتمكنت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من ضبط المدعو "محمد.ع .أ"، سن 41، مدير عام وشريك بشركة مستلزمات طبية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان (مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده في إحدى القضايا غرامات اقتصادية مدينة نصر "حماية مستهلك - احتكار"، والمقضي عليه فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت 500 مليون جنيه.

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سطو مسلح على سيارة تابعة لهيئة البريد بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 6 أشخاص متورطين بواقعة محاولة سرقة مبلغ مالي بالإكراه من إحدى السيارات التابعة لهيئة البريد بأسيوط.

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وتلقى مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بلاغا من أحد موظفي البريد، بأنه حال قيامه بتوزيع مبالغ مالية على مكاتب البريد بدائرة المركز مُستقلاً السيارة الخاصة بهيئة البريد قيادة سائق، في الاتجاه إلى أحد مكاتب البريد اعترضهم ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي وقاموا برش مادة "إسبراي" على السائق، وحاول أحدهم الاستيلاء على المبالغ المالية إلا أنه لم يتمكن من ذلك وتعدى على الموظف بكعب سلاح ناري فأصابه بجرح بالرأس وهربوا دون الاستيلاء على ثمة مبالغ.

وتم تشكيل فريق البحث من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الحادث وهم "محمد. م. م" سائق سيارة البريد محل الواقعة"، "محمد. ص. ع"، "علاء. م. م"، "عامل" مقيمين دائرة قسم شرطة ثان أسيوط، "مصطفى. م. ع" صاحب محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب، "محمد. ا. ص"، صاحب محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية تم ضبطهم والسيارة المستخدمة ومالكها "عبد اللاه.م.ع"، "سائق" (سيئ النية) وبحوزتهم (طبنجة و5 طلقات لذات العيار- رادع شخصى- دراجة نارية).

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع عاملين "أحدهما شقيق الخامس ومقيمان بالشرقية" جار تكثيف الجهود لضبطهما.

وقرر الأول باتفاقه مع باقي المتهمين حيث تولى تحديد خط السير والهروب وإخطارهم بالتحركات، وقام الخامس بقيادة السيارة المستخدمة وبصحبته العاملين ومحاولتهم الاستيلاء على المبلغ المالي إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.