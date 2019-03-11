وزير التموين: شكلنا لجنة مشتريات مركزية لشراء أفضل السلع بأرخص الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تشكيل لجنة مشتريات مركزية في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لشراء أفضل السلع بأرخص الأسعار لصالح 5 آلاف فرع تمويني.

وكشف الوزير، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه أصدر توجيهًا وزاريًا بخصم فرق الأسعار من الشركات الموردة للسلع للوزارة، في حال قيامها ببيع السلع بأسعار أقل للتجار، عن السعر الذي حصلت عليه الوزارة، قائلاً: "لابد أن تحصل الوزارة على أرخص الأسعار باعتبارها عميل كبير".

Advertisements

وأشار إلى صدور قرار وزاري بمتابعة إيرادات ومصروفات الفروع التابعة لشركات الوزارة على أن تكون نسبة الحوافز متماشية مع الإيرادات.

وردًا على طلب إحاطة حول أسباب طرح مضارب المحمودية للبيع، قال وزير التموين، إن الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلك 10% فقط من الأسهم وباقي النسبة يمتلكها العمال.

ولفت إلى أن مضارب المحمودية عليها مديونة للشركة القابضة بـ٨٢ مليون جنيه.​