أخبار مصر

أخبار مصر | قبل ما تخرج.. تعرف على درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ما تخرج.. تعرف على درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12       24     

شبين الكوم 11 24

طنطا 11 23

دمنهور 10 21 

الإسكندرية 11 21      

بلطيم 13 20  

مطروح 09 20 

السلوم 08 22 

سيوة 09 26   

بورسعيد 15 20

دمياط 12 20

الزقازيق 11 23

الإسماعيلية 11 24

السويس 09 24

العريش 09 20 

رفح 08 20    

رأس سدر 11 26        

Advertisements

نخل 04 20    

نويبع 17 25   

طابا 12 23    

كاترين 05 20 

الطور 12 23   

شرم الشيخ 18 27      

الغردقة 13 27 

مرسى علم 15 25       

الفيوم 10 25  

بني سويف 10 25       

المنيا 09 26    

أسيوط 09 27 

سوهاج 10 27 

قنا 11 29      

الأقصر 11 30 

أسوان 12 31  

أبوسمبل 13 30 

الوادي الجديد 12 29   

شلاتين 17 28 

أبورماد 16 27 

رأس حدربة 17 25      

حلايب 18 25

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا