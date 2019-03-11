أخبار مصر | حقيقة تعرض البلاد لموجة طقس باردة الأيام المقبلة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا مازلنا في فصل الشتاء مناخيًا، ولكن واقعيًا لم يعد الطقس بارد، منوها بأننا لن نتعرض لموجات طقس باردة مثل التي تعرضت لها البلاد الفترة الماضية مرة أخرى.



وأشار "عبدالعال"، في تصريحات له، إلى أن فصل الربيع سيبدأ مبكرًا هذا العام، بالإضافة إلى أن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الفترة المقبلة، وسيكون ذروة الارتفاع يوم الثلاثاء.



توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارً، شديد البرودة ليلاد.

وتقل الرؤية صباحًا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد بسبب الشبورة المائية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتضمن البيان درجات الحرارة على المدن المصرية منها:

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القاهرة الصغرى 12 الكبرى 24، الإسكندرية الصغرى 11 الكبرى21، السلوم الصغرى 8 الكبرى22، كاترين الصغرى5 الكبرى 20، العريش الصغرى 9 الكبرى 20، حلايب الصغرى 18 الكبرى 20.

يذكر أن محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، قال إن الاستقرار في حالة الطقس على أغلب المدن والمحافظات بالجمهورية يستمر على مدار أيام الأسبوع الحالي، مع وجود ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات النهار ذروته يوم الثلاثاء، بينما يكون الطقس ليلا ما بين بارد إلى شديد البرودة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إم بي سي مصر2"، أن نشاط الرياح هادئ نسبيا على أغلب الانحاء والنشاط محدود على الاتجاهات الشمالية الشرقية ولا يصاحبها أي اتربة، لافتا إلى اعتدال حالة الملاحة البحرية على البحر المتوسط مع وجود بعض الاضطراب على خليج السويس والبحر الأحمر.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البجر المتوسط، فتكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.