شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 28 شخصًا في حريق هائل بمصنع ألبان غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 28 شخصا باختناقات، فجر الأحد، إثر اندلاع حريق هائل بمصنع للألبان بمنطقة غيط العنب بحي غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من قسم شرطة كرموز، يفيد بنشوب حريق بمصنع للألبان بشارع الأمير بمنطقة غيط العنب، ووجود مصابين.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة كرموز وقوات الحماية المدنية بمعداتها ومسؤولي حي غرب إلى موقع الحادث، وجرت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة بواسطة 12 سيارة إطفاء.

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وتبين من معاينة الشرطة التي أجراها المقدم سامح نجيدة، رئيس مباحث قسم شرطة كرموز، نشوب حريق بمصنع ألبان دون ترخيص، مكون من طابق أرضي وطابقين علويين «حديد وأسقف صاج» على مساحة 300 متر تقريبًا، غير مستوف اشترطات السلامة المهنية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد أبوسليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة إلى موقع الحادث الذي أسفر عن إصابة 28 شخصًا من سكان العقارات المجاورة للمصنع المشار إليه باختناقات، وتم إسعاف 22 شخصًا منهم بجلسات الأكسجين بموقع الحادث، ونقل 5 حالات إلى مستشفى الجمهورية، وحالة واحدة لمستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم.

فيما كشف اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، عن أن المصنع تراخيصه منتهية منذ عام 2018 ولم يتم تجديدها، مشيرًا إلى أنه تم وضع حواجز حديدية لحماية المارة بالطريق العام، وجار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومعاينة العقارات المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المستشار السيد عزاز رئيس نيابة كرموز لمباشرة التحقيق.

حريق هائل بمصنع ألبان غرب الإسكندرية