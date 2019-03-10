مصر | النيابة تأمر بحبس 8 متهمين بالنصب على المواطنين في عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس 8 متهمين بالنصب على المواطنين في عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوي، بحبس 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم الأول "علي. ا" تواصل مع المجني عليه سيد محمد، وأوهمه بقدرته على تبديل أمواله لدولارات على أن يكون سعر الدولار 13 جنيها بدلا من 18 جنيها.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه برفقة صديق له وبحوزتهما 130 ألف جنيه قابلا المتهم بدائرة قسم عين شمس، وأثناء سيرهما، استوقفهما ميكروباص به شرطى و6 آخرين.

Advertisements

واصطحب التشكيل العصابي المجني عليه بمساعدة المتهم الأول داخل الميكروباص وأبرحوه ضربا واستولوا على أمواله وألقوه خارج الميكروباص، بعد بث الرعب في نفسه من قبل الشرطي الذي أطلق عيارين من سلاحه الميري في الهواء.

وفي ذاك الوقت، استغاث صديق الضحية بأحد رجال المرور أثناء مروره بالمنطقة، فطاردهم وتمكن من الوصول إليهم، وبسؤالهم عن التراخيص أخرج له الشرطي المتهم "الكارنيه" ثم فر هاربا والآخرين، وتم ضبط سائق الميكروباص.

وتحفظت النيابة على السيارة المستخدمة في الحادث والأموال المضبوطة وتبلغ 130 ألف جنيه وسلاح الضابط الميري.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الهاربين الستة وسلم الشرطى نفسه، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وبإحالتهم للنيابة أصدرت قرارها المتقدم.