مصر | الأحد.. استكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"تفجير أبراج الضغط العالي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. استكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"تفجير أبراج الضغط العالي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع المحاكم بطره الأحد 10 مارس جلسة محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هروب، في جلسة محاكمتهم في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".. وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية ايمن القاضي.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.