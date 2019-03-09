مصر | ضبط موظفين بمحليات الدقهلية تواطأوا مع آخرين في إهدار المال العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط موظفين بمحليات الدقهلية تواطأوا مع آخرين في إهدار المال العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، اثنين من موظفي المحليات بالدقهلية لقيامهما بتمكين أشخاص بالتعدي بالبناء على أراضي زراعية.

ورصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة بلقاس مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أرض زراعية "بدون ترخيص" وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام "فكري. ف. أ"- فني شئون هندسية بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة بلقاس "ياسين. ا. م"، فني شئون هندسية بذات المجلس, مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس؛ باستغلال موقعهما الوظيفي في غضون الفترة من عام 2013 / 2014 إبان عملهما بالوحدة المحلية بقرية الشوامى ببلقاس والتواطؤ مع "محمد. ع. ع"، سائق و"فرغلي ع. ا"، مزارع و"الشحات م. ع"، عامل، مقيمون بدائرة المركز .

حيث مكنوهم من البناء على أرض زراعية "بدون ترخيص" وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء المخالفة والتعدى على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون، مما أى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات ، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير ، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس مركز ومدينة بلقاس لفحص العقارات وسؤال مدير الإدارة الهندسية بذات المجلس, وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب تلك الوقائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.