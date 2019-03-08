ضبط عصابة لسرقة السيارات بالمفتاح المصطنع بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية – بمديرية أمن الإسكندرية – قيام "حمدي.ع"، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 10 قضايا "سرقة، ضرب، سلاح أبيض" ومحكوم عليه في قضية "مخدرات"، " محمد.ع"، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، سبق اتهامه في 8 قضايا "سرقة بالإكراه، سرقة سيارة، ضرب" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "بلطجة وإطلاق أعيرة نارية"، "الحسينى.م"، مسجل خطر، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج فك طبلة الكونتاك، والمفتاح المصطنع" مُتخذين من دائرة المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهم إحدى السيارات المستأجرة وبحوزتهما "بندقية خرطوش، مسدس ساقية، 9 طلقات مختلفة الأعيرة".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة سيارات، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارات، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.