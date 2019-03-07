شكرا لقرائتكم خبر عن سكان الشيخ زايد غاضبون من مشروع «أبراج ساويرس»: «مش عايزين نبقى زي المهندسين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار إعلان رجل الأعمال نجيب ساويرس، منذ أيام، عن مشروعه السكني الجديد غضب أهالي مدينة الشيخ زايد، معتبرين أن الأمر سيحوّل مدينتهم الهادئة إلى نسخة من المناطق المكتظة بالسكان والعشوائيات، كما سيؤثر بشكل أو بآخر على جودة المرافق، وعلى رأسها المياه.

رجل الأعمال نجيب ساويرس أعلن عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، عن مشروع سكني ضخم بمدينة الشيخ زايد، بعد انتشار إعلانات دعائية تحمل اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق «ساويرس» على مشروعه اسم «أبراج زايد»، وهو عبارة عن «شقق فندقية كاملة التشطيب بالتكييفات والمطابخ، بمساحات تبدأ من 97 مترًا حتى 250 مترًا، بسعر 19 ألف جنيه للمتر الواحد».

أطلق الأهالي هاشتاج «#لا_لبناء_أبراج_في_مدينة_زايد» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق حساب يحمل اسم «محمد أنور»: «لسه لما العاصمة تلم الحبايب هنشوف أكشاك وتكاتك»، وآخر باسم «محمد عمر»: «لا لعشوائيات الأبراج يا أهل زايد، أوقفوا هذه الكارثة»، وردّ عليه «عمرو فراج»: «عادي لازم يبوظوا كل حاجة حلوة علشان المصلحة».

وامتد الجدل كذلك إلى «جروبات» سكان الشيخ زايد على «فيسبوك»، فعلق حساب يحمل اسم «ماهر الشيخ»: «احصل على أعلى مكسب مادي بغض النظر عن أي نتائج كارثية أو أي قبح»، ورد عليه «محمد عطا»: «كذب مرصوص بعناية بيخربوا كل جميل»، فيما قالت «سها مختار»: «ياريت كلنا كل ما نلاقي إعلان ليهم نعمل عليه رفض وريبورت إننا مش موافقين».

لم يكتفِ الأهالي بالتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، بل حاولوا التواصل مع مجلس الوزراء بصفته مؤيدا للمشروع وفق تغريدة «ساويرس»، وهو ما نجحوا فيه وأعلنوا تفاصيله في تدوينة نشرتها صفحة تحمل اسم «مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد» عبر «فيسبوك».

وأوضح المنشور أن مجلس الأمناء تواصلوا مع هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، المتحدث الرسمي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتمثلت النتائج في أن المشروع يأتي «في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية والاستفادة من مواردها، وتحقيق طفرة عقارية لأراضي الدولة، ما يسهم في دفع الاقتصاد القومي، وتضيف قيمة جديدة بالمدن والتجمعات».

وأكد المنشور عزم الدولة على دعم المشروع: «إن هيئة المجتمعات العمرانية تخطط لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع واحدة من كبرى الشركات في هذا المجال، بعد اجتياز كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، وعمل جميع الدراسات الهندسية المطلوبة للمشروع في جميع تفاصيله، دون أي تأثير على جودة المرافق وحركة المرور، ودون إخلال بأي من احتياجات الحياة بالمدينة».

واستقبل الأهالي المنشور بتعليقات غاضبة، رغم تعهد الحكومة بعدم الإخلال بجودة المرافق وحركة المرور، فعلق حساب باسم «عبدالرحمن إسماعيل»: «الخروج عن حدود الارتفاعات الحالية كارثة على كل المدن الجديدة مش زايد بس، إحنا دفعنا دم قلبنا واستحملنا كتير علشان نعيش في مدن هادئة مش تحولولنا المدن الجديدة لوسط البلد تاني، ما فرقتش بقى إمبابة من الدقي والمهندسين»، كما علقت «وفاء إسماعيل»: «سيؤدي المشروع إلى سحب المياه من سكان كل الأحياء المجاورة، مما يؤدى إلى انقطاع المياه وزيادة الضغط على شبكة الصرف الصحي اللي هي أصلًا ضعيفة».

أهالي الشيخ زايد غاضبون من مشروع «أبراج ساويرس»

أهالي الشيخ زايد غاضبون من مشروع «أبراج ساويرس»

أهالي الشيخ زايد غاضبون من مشروع «أبراج ساويرس»

أهالي الشيخ زايد غاضبون من مشروع «أبراج ساويرس»