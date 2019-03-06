أخبار مصر | لعدم اكتمال النصاب القانوني.. تأجيل عمومية "المهندسين" لمدة ساعتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعدم اكتمال النصاب القانوني.. تأجيل عمومية "المهندسين" لمدة ساعتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس محمود مغاوري أمين عام نقابة المهندسين المصرية، منذ قليل عن تأجيل فعالية الجمعية العمومية العادية للمهندسين لمدة ساعتين وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني على أن تنعقد في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وذلك بحضور ثلاثمائة عضو.

جدير بالذكر أن النقابة قد أشارت في بيان سابق لها على أن من يحق له حضور فعاليات الجمعية هم الأعضاء المقيدون بالنقابة الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة حتى عام 2017.

وأعلنت النقابة أن تحصيل الاشتراكات متاح حتى صباح يوم انعقاد الجمعية العمومية وذلك لإتاحة الفرصة لأعضائها حضور فعالياتها.

ويشمل جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض إنجازاتها عن العام المنقضي، إضافة إلى اعتماد كل من ميزانية عام 2018 وموازنة السنة المالية لعام 2019 وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.