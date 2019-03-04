أخبار مصر | عاجل.. حريق بمجمع المحاكم بالمنصورة

هرعت 4 سيارات إطفاء، إلى

ريق محدود للغاية شب بعد منتصف الليل في بعض مخلفات الأوراق بطرقة الطابق الأول نتيجة قيام أحد الأفراد بإشعال النيران بالمخلفات.

مبنى مجمع المحاكم بمنطقة الاستاد بالمنصورة، بعد نشوب ح

وفور انبعاث الدخان عملت أجهزة الإطفاء الذاتي وصفارات الإنذار بالمبنى ما أدى إلى اعتقاد البعض أن الحريق ضخم.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من أمن مجمع محاكم المنصورة بتصاعج دخان من الدور الثاني بالمجمع.

على الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وكشفت المعاينة قيام عامل النظافة بالمحكمة، بجمع بعض الأوراق القديمة، والتخلص منها بإشعال النار، وهو ما تسبب فى انتشار الدخان بالمكان، وتبين عدم وجود أي خسائر مادية أو بشرية، وتم إطفاء الأوراق المشتعلة، وجار تحرير محضر بالواقعة،