أخبار مصر | عاجل.. "الوزراء" يختار "الوزير" لحقيبة النقل.. واليمين الدستورية غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الوزراء" يختار "الوزير" لحقيبة النقل.. واليمين الدستورية غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر مطلعة، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد اختار اللواء كامل الوزير، وزيرا للنقل خلفا للدكتور هشام عرفات الوزير المستقيل. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أنه من المقرر أن يؤدي الوزير اليمين الدستوري غدا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان قد تقدم الدكتور هشام عرفات وزير النقل، باستقالته للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، عقب حادث تصادم قطار بمحطة مصر.