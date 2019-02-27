أخبار مصر | عاجل.. أسماء مصابي حادث قطار محطة مصر بمستشفى الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أسماء مصابي حادث قطار محطة مصر بمستشفى الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت مستشفى الهلال برمسيس 6 حالات وفاة و12 مصابا، فى واقعة حادث قطار محطة مصر.

والمصابون هم: محمود محمد عمارة، وهدير مدحت عبد الحميد، وخالد محمد عبد المنعم عبدالباسط علي أمين، ومحمد مجدي محمد وناهد عبد العال وسوسن أمين رزق وإسماعيل محمد السيد ومحمد عادل إبراهيم ومنى عبد الفتاح.

وتجمع أهالي مصابي حادث محطة مصر، أمام مستشفى الهلال، للاطمئنان على ذويهم، فيما منع الأمن الأهالي من الدخول، وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل محطة رمسيس اندلع بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف، وانتقلت سيارات اﻹطفاء إلى موقع الحريق.

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار “تنك البنزين”، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.

وأخلت قوات الأمن المحطة من الركاب ومنعت الدخول إليها، وقررت السكك الحديدية إيقاف حركة القطارات بمحطة مصر، وذلك تزامنًا مع وصول نحو 20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات فضلًا عن تفحم عدد من الجثث.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتوفير أقصى مستويات الرعاية للمصابين، والوقوف على الأسباب الرئيسية للحادث، فيما وصل هشام عرفات وزير النقل، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى محطة سكك حديد مصر؛ لتفقد موقع الحريق، كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحريق لإجراء معاينة تصويرية ومناقشة عدد من شهود العيان وتفريغ الكاميرات.