أخبار مصر | "العلوم الصحية" تعقد مؤتمرا لمناقشة دور المراقب الصحي بـ"القومية لسلامة الغذاء‎"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العلوم الصحية" تعقد مؤتمرا لمناقشة دور المراقب الصحي بـ"القومية لسلامة الغذاء‎" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد الدبيكي، نائب رئيس الاتحاد، وبمناسبه صدور قانون رقم واحد لعام 2017 لسلامه الغذاء في يوم 10 يناير 2017، والائحه التنفيذية للقانون والصادر بالقرار الوزاري رقم 412 لسنه 2019، عقد مؤتمر يوم الخميس ١١ صباحا بالاتحاد العام لعمال مصر، لمناقشة دور المراقب الصحي في الهيئة القومية لسلامه الغذاء ضروري وعاجل وحالي، وكيفية بدء العمل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وكما يناقش المؤتمر الانتقال الفعلي نحو تفعيل دور الهيئة القومية لسلامه الغذاء و دور مفتشي الاغذيه للعاملين بسلامه الغذاء حسب القوانين الموجودة لعام 2017 وعن عدم نقل تابعية هؤلاء إلى الهيئة، وأنه سيتم مناقشة ازدواجية السلطة الرقابية على الأغذية في حالة الإطالة في الفترة الانتقالية.

وتطالب النقابة العامة العلوم الصحية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضروره اصدار القرارات اللازمة نحو نقل مفتشي الأغذية من الوزرات والهيئة المحتلة إلى الهيئة القومية إلى سلامة الغذاء، وذلك إعمالا لنص المادة الرابعة من قانون وخاصة وزارة الصحة.

وأوضحت النقابة، أن تفعيل المادة الرابعة هام لتنشيط دور الهيئة وهو العاملين بالهيئة ولا بد وأن يكونوا من العاملين بالدولة في هذا المجال وهم مفتشو أغذية مصر بوزارة الصحة (المراقب الصحي).

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"عمال مصر" توافق على التعديلات الدستورية

وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، وأكدوا على ضرورة التحرك الإيجابى لمساندة التعديلات فى ضوء الإجراءات التى اتخذها مجلس النواب والتى لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.

وقرر الاجتماع الذى عقد برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر فى تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالى داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال فى التعديلات وشرح أهميتها.

كما استعرض النائب جبالى المراغى الاجراءات التى تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلى العمال على التعديلات.. وقال ان انتماءنا الوطنى سيكون الأهم فى حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعى بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.

وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها التنظيم النقابى لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعى من الدولة للانشطة العمالية التى يقوم بها الاتحاد العام.