الزوجة الخائنة.. قتلت زوجها بمساعدة نجل شقيقته في الخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد، وقطاع الأمن العام، لغز العثور على جثة موظف، بغرفة بقطعة أرض زراعية ملكه، كائنة بدائرة قسم شرطة الخارجة، وتبين أن زوجة المجني عليه ونجل شقيقته وراء ارتكاب الواقعة.

تلقى قسم شرطة الخارجة، بلاغًا بالعثور على جثة "عاشور. ع. م" 37 سنة-موظف– بغرفة بقطعة أرض زراعية ملكه -كائنة بدائرة قسم شرطة الخارجة (مصاب بالرأس ووجود آثار دماء على الحائط وأرضية الغرفة).

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تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " ابن شقيقة المجني عليه "م. ج. ش" 35 سنة -عامل- له معلومات جنائية مسجلة، وزوجة المجني عليه "ن. ص. ر" 26 سنة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات فيما بينهم فعقدا العزم على التخلص منه، وفى سبيل تنفيذ مخططهما قامت الثانية بدس عقار منوم له في الطعام، وعقب ظهور أعراض الخمول عليه حضر الأول للغرفة وتعدى عليه بالضرب بماسورة حديدية على رأسه فأودى بحياته، أرشد عن الأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.